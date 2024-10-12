قناة النهار 39 درجة مرتقبة يومي الأحد والإثنين بوسط وغرب البلاد بقلم الجزائر نشر في 12 أكتوبر 2024 - 23:23 algeria شارك غرِّد أرسل 17 0 رابط دائم : https://nhar.tv/KPsgM الجزائر اقرأ أيضا كمال مهوي يقصف بالثقيل.. "ياكلوا عند ماما فرنسا ويجو يحكو على محرز" قناة النهار 12 أكتوبر طالع هابط : بقر وسط العمارات والأحياء السكنية بالمدينة الجديدة ذراع الريش بعنابة قناة النهار 24 سبتمبر عبد القادر جريو :"المهرجان ماشي تاع البريستيج .. جبنا مختصين في البودكاست وفنانين عندهم مصداقية" قناة النهار 10 أكتوبر صريح جدا / التابعة والعين .. هذه هي الأشياء التي يملكها الجزائري ويحسده عليها الآخرين ! قناة النهار 05 أكتوبر طلبة يثمنون قرار الرفع من منحة الطالب قناة النهار 07 أكتوبر تربية : الدرس الإفتتاحي .. هذا ما يعرفه التلاميذ عن السلامة المرورية وقانون المرور قناة النهار 23 سبتمبر جزائريون: في التفاتة للمراة الريفية.. عجائز يستفدن من جولة تنزه بشاطىء تيشي قناة النهار 30 سبتمبر باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل قناة النهار 23 سبتمبر جزائريون : بأسلوب خاص .. الأخوان أمير و وسيم يصنعان الحدث قناة النهار 23 سبتمبر ترقبوا في مهمات أمنية.. "مداهمات أشاوس الدرك الوطني لأوكار الجـ.ـريمة في مشاهد حقيقية" قناة النهار 12 أكتوبر