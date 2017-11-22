39 سنة عن رحيل أيقونة الشّعبي العاصمي “محمد العنقى”

تمر 39 سنة عن رحيل أيقونة الشعبي المصادف لغدا الخميس 23 نوفمبر، تاركا وراءه رصيدا غنيّا من القصائد واللّحن الأصيل.

يعتبر صاحب أغنية “سبحان الله يا لطيف”، واسمه الحقيقي آيت أوعراب محمد إيدير، رمزا للأغنية الجزائرية.

مازال حاضرا بصوته في الشّوارع والمقاهي الشعبية، ولا يزال حي القصبة مسقط رأسه يُذكِّر بحكايات الزمن الجميل وروائع قصص الحب.

بالإضافة إلى مسيرة الجزائر بعد الإستقلال التي تغنّى به العنقى كثيرا.

وينحدر الشيخ العنقى المولود في 20 ماي 1907 من عائلة ميسورة الحال، ترجع أصولها إلى قرية بني جناد بتيزي وزو.

يعتبرعميد من أعمدة الأغنية الجزائرية الأصيلة.

ومن أشهر أغاني الشيخ العنقى “يا ولفي مريم”، “سيدي سحنون” و “نارالهوى قدات في قلبي”.

وهي أغانٍ أعاد أداءها العديد من الفنانين الجزائريين من مختلف الأجيال.