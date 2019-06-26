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39 قتيلا جراء حوادث المرور خلال أسبوع

أخبار الجزائر
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39 قتيلا جراء حوادث المرور خلال أسبوع
بقلم نادية بن طاهر

لقي 39 شخصا حتفهم، وأصيب 1954 آخرين، في 1645 حادث مرور، وقع في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 22 جوان الجاري.

وحسب ما أورده بيان للمديرية العامة للحماية المدنية،اليوم الأربعاء، فإن وحدات الحماية المدنية قامت بـ2884 تدخل من إجل 1645 حادث مرور، في نفس الفترة.

حيث تسببت هذه الحوادث، في وفاة 39 شخصا وجرح 1954 آخرين،خلال ذات الفترة.

حيث تم إسعاف المصابين، ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما قامت ذات المصالح، بإســعاف و إجلاء 1876 جريح و تحويل 11602 مريض إلى المستشفيات، وذلك في إطار عمليات الإجلاء الصحي، يضيف البيان.


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