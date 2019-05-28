39 قتيلا في حوادث مرور خلال أسبوع

لقي 39 شخصا حتفهم وأصيب 1610 آخرون بجروح في 1343 حادث مرور في عدة مناطق من الوطن في الفترة الممتدة

من 19 إلى 25 ماي الجاري، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية بشار بوفاة 05 أشخاص وجرح 17 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفـائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ1458 تدخلا سمح بإخماد 1103 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4466 تدخل فـي نفس الفترة لتغطية 3920 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.