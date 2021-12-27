39 مليون مشترك في الانترنت النقال بالجزائر

وصل عدد مشتركي الانترنت المحمول في الجزائر إلى 39 مليون أي ما يعادل 90 بالمائة من تعداد السكان. فيما تجاوز عدد مشتركي الانترنت الثابت بالجزائر 4 ملايين مشترك.

وأوضح كريم بيبي تريكي وزير البريد وتكنولوجيات المواصلات السلكية واللاسلكية ” أن مشتركي الانترنت الثابت بلغ 4 ملايين و100 ألف مشترك. وبذلك تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد تونس في شمال إفريقيا.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج “فوروم القناة الإذاعية الأولى نوه تريكي بالمجهودات المبدولة لتحسين سرعة تدفق الأنترنت وكذا جودة الخدمات. قائلا: “فاليوم أصبحت 10ميغابيت تعتبر الحد الأدنى لسرعة التدفق بنفس تسعيرة 2 ميغابيت، كما يمكن للمشتركين اختيار سرعات أكثر قد تصل إلى 100 ميغابيت”.

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ستكون هواتف آيفون التي ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة بلا شريحة مادية، كما هو الحال في الهواتف الحالية.

وحسب موقع “ماك رومرز”، فإن هاتف “آيفون 15 برو”، الذي من المتوقع أن يطلق خلال عامين، سيكون بلا شريحة، على الأقل في بعض الدول والمناطق.

كما أضاف ذات المصدر، أن شركة أبل المصنّعة لهواتف آيفون نصحت شركات الاتصالات في الولايات المتحدة. بالاستعداد لخدمة الهواتف الذكية التي تعمل بالشريحة الذكية بحلول سبتمبر 2022.

كما أطلع المصدر الموقع على وثيقة تبدو صحيحة وتظهر الإطارة الزمني لهذه المبادرة، رغم أن الوثيقة لا تذكر أبل أو آيفون على وجه التحديد.

وفي إطار التحول الذي سيطرأ على شرائح الهواتف، ستشرع شركات الاتصالات في الولايات المتحدة بتقديم نماذج “آيفون 13″، بلا شرائح، في الربع الثاني من عام 2022.

وتباع حاليا كميات من هواتف آيفون في متاجر أبل أو موقعها على الإنترنت بلا مكان للشريحة المادية. ويمكن للمستخدمين فعليا تفعيل الشريحة رقميا عن طريق الإنترنت.

كما يعني هذا أن أبل عازمة على إزالة الفتحة المخصصة للشرائح في الهواتف، ابتداءً من آيفون 14.

وإذا كانت شركة آبل تسعى بالفعل للحصول على أيفون خالٍ من بطاقة SIM وتخطط لتقديم التصميم في أيفون 15. فمن المتوقع أن أيفون 15 قد لا يصل إلى جميع الأسواق الدولية. حيث يقوم عملاق التكنولوجيا عادةً بشحن أجهزة أيفون لأن اعتماد eSIMs قد يكون كذلك ليس سهلا في العديد من البلدان.