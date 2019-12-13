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39.83 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الرئاسيات

الإنتخابات الرئاسية
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39.83 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الرئاسيات
بقلم أسماء.ع

بلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية، 39.83 بالمائة.


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