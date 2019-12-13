39.83 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الرئاسيات

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أقدم شاب في العشرينيات من العمر، على الانتحار شنقا، ليلة الخميس الى الجمعة، بفناء منزله العائلي بحي سكانسكا بتبسة.
وتدخلت وحدة الحماية المدنية، الشهيد حشاني دوح،…
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها
انه سيتم اليوم على الساعة 11:00 عقد ندوة صحفية
للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالمركز الدولي للمؤتمرات
أوقفت مصالح الامن وسط مدينة ڨالمة اليوم الخميس 6 أشخاص بعد محاولتهم عرقلة العملية الاقتراع الرئاسي.
واوضحت ذات المصالح ان عملية التوقيف جاءت إثر قيام مجموعة…
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