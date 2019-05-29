390 إعلامي وصحفي دولي لتغطية أشغال القمم العربية بمكة 

سيغطي 390 إعلاميا وصحفيا دوليا، إلى جانب 59 قناة عالمية، أشغال قمم الخليجية والعربية والإسلامية التي ستحتضنها مدينة مكة.

وذلك ابتداءً من يوم غد الخميس، حسبما صرح به رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث السيد فهد حسن آل عقران، لوكالة الأنباء الجزائرية.

وهذا عقب الانتهاء من الاستعدادات والاجراءات الاعلامية الضرورية، التي أشرفت عليها وزارة الإعلام السعودية.

بهدف تسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي، من خلال تجنيد 13 فريق عمل لمواكبة الحدث.

وتقدم وزارة الإعلام خدماتها للضيوف من خلال تنصيب أربعة مراكز إعلامية. كما تقيم معرضا تعريفيا في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحا حكوميا ومدنيا لعرض المنجزات والتطورات وشرحها.

خاصة أن القمم الثلاث التي ستعقد في مكة المكرمة، سيحضرها 57 رئيس دولة، سيشاركون في مؤتمرات صحفية مباشرة على هامش القمة.

إلى جانب أن إمارة منطقة مكة المكرمة، قد دعت المواطنين والمقيمين في المدينة إلى التعاون لإنجاح القمم الثلاث.

وذلك باختيار التوقيت المناسب لأداء العمرة، وتجنب الازدحام اثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام.