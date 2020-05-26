3973 تدخل و31 جريحا في ظرف 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3973 تدخل مسّ حوادث المرور والحرائق والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي عبر ربوع الوطن.

وقامت الحماية المدنية بـ 76 عملية تحسيسية بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي، مع 111 عملية تعقيم بتخصيص 70 سيارة إسعاف و 61 شاحنة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لإجلاء وإسعاف 31 جريحا إثر حوادث المرور، حيث قامت بـ 33 تدخلا في مختلف ولايات الوطن.

كما سجلت الحماية المدنية حالة وفاة لشاب عمره 23 سنة توفي غرقا في سد “ولجت ملاق” ببلدية العوينات في تبسة.

وقد عرفت ولايات تندوف، أدرار وعين الدفلى 5 حرائق، خلفت إصابة شخص باختناق من فرن تسخين شركة المحولات الكهربائية بعين الدفلى، كما عرفت غابة “جرنازة درمول” في تنس حريقا أخمد في ظرف قياسي.