3 سنوات حبسا لطالب جامعي ضُبط بحوزته 116 قرصًا مهلوسًا

وجهت محكمة الشراقة، مساء اليوم الاثنين، تهمة الحيازة بغرض البيع للمؤثرات العقلية لشاب يدعى “ع.ي” طالب جامعي موجود رهن الحبس المؤقت، وذلك عقب العثور على كيس به 116 قرص ترامادول مخبأة باحكام داخل عمارة باسطاوالي كان يتردد عليها.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب معلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية بخصوص وجود شخص مشبوه يقوم بترويج المؤثرات العقلية باسطاوالي.

واستنادا على ذلك تم ترصد وتتبع هذا الأخير الذي كان يتنقل بين عدة عمارات. وخلال عملية تفتيش هذا الأخير ضبط بالقرب منه على قرصين من نوع ترامادول.

بالإضافة إلى كيس مخبأ في عمارة يحتوي على 114 قرص من نوع النوع كما عثر بحوزة المشتبه فيه مبلغ مال. وبإخضاع هاتفه النقال للمراقبة التنقية عثر بها على محادثات ورسائل بخصوص طلبيات للمؤثرات العقلية وصور لها.

وعليه تم تحويل هذا الأخير على التحقيق الأمني ثم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

المتهم وخلال استجوابه اعترف باستهلاك المخدرات من نوع البريغابالين. وانكر علاقته بالكيس المشبوه الذي يحتوي على أقراص الترامادول، وأكد أن لا علاقة له بالترويج أو البيع.

موضحا أنه طالب جامعي وأنه ميسور ماديا ولا حاجة له في بيع الممنوعات.

دفاع المتهم الدفاع في مرافعته أن الكيس الذي يحتوي على أقراص الترامادول عثر بها داخل العمارة وليس بحوزة موكله.

وأكد أن موكله اعترف بالاستلام وأن أركان تهمة العرض بغرض البيع عير قائمة. وطالب بافادته بالبراءة منها اصلا واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.

وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دج غرامة مالية مع المصادرة. لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة. مع 300 ألف دج غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات.