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4أعضاء جزائريين فقط في لجان “الكاف” الدائمة مقابل 12 عضوا للمغرب

الرياضة
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4أعضاء جزائريين فقط في لجان “الكاف” الدائمة مقابل 12 عضوا للمغرب
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم، عن قائمة لجانه الدائمة للدورة 2017-2019، والتي شهدت تغييب شبه تام للأسماء الجزائرية.

وضمت قائمة اللجان المعلن عليها أربعة أسماء جزائرية، يتصدرها رئيس الفاف خير الدين زطشي، كعضو لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للأمم.

كما تواجد رئيس الرابطة الوطنية محفوظ قرباج، كعضو في لجنة تنظيم منافسات الأندية وإدارة نظام منح التراخيص النوادي.

وتواجد المدير الفني الوطني السابق توفيق قريشي، ضمن اللجنة الفنية والتطوير كعضو، إلى جانب ياسين زرغين كعضو للجنة الطبية للكاف.

في المقابل، حظيت المغرب بتمثيل كبير ضمن هذه اللجان، بتواجد 12 عضوا مغربيا ضمن مختلف اللجان.

كما تم تعيين رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، كثالث نائب لرئيس اللجنة التنفيذية “للكاف” أحمد أحمد.

لجان الكاف

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