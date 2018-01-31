قام ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية النعامة بتوزيع 59 مسكنا ببلديات البيوض وعسلة من صيغة العمومي الإيجاري.

وبحسب مصادر للنهار “أونلاين”، فإن بلدية البيوض، إستفادت من 50 سكنا وبلدية عسلة ب 9 سكنات جاهزة إنتهت بها الأشغال.

وأشارت ذات المصادر، أن صيغة العمومي الإيجاري، بها أكثر من 990 وحدة ستسلم على مراحل في الأشهر القليلة القادمة.

وقدرت مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري أن ولاية النعامة، ستوزع ما إجماله 4 آلاف وحدة سكنية عمومية إيجارية.

وذكر المصدر، أنّ السلطات كلفت القائمين على توزيع السكنات بضرورة إجراء تحقيقات معمقة في هوية ووضعية المستفيدين مستقبلا.