4 أشخاص يحتجزون تلميذا ويعذّبونه بسبب فتاة في بسكرة

أحدهم تمّ إيداعه الحبس والثلاثة الآخرون تحت الرقابة القضائية

أودع شاب عشريني رهن الحبس، فيما وضع ثلاثة آخرون تحت الرقابة القضائية، بعد تقديمهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة، على خلفية متابعتهم في قضية احتجاز شخص والسرقة مع الاعتداء عليه وتهديده بالتشهير.

حيثيات القضية عالجتها مصالح الأمن الحضري السادس، إثر تلقي شكوى من تلميذ في الطور الثانوي عمره 19 سنة، مصرحا بأنه تعرض للاعتداء من طرف أربعة أشخاص مجهولين، حيث أكد قيام أحدهم باستدراجه إلى مكان خالٍ من المارة، ليتم إرغامه على الدخول إلى منزل بالقوة بمساعدة شخص آخر، أين وجد نفسه وسط مجموعة قاموا بتكبيله وسرقته مع الاعتداء عليه بالضرب والجرح باستعمال سلاح أبيض “ساطور” وتهديده بالتشهير، وخلال التحقيق، توصلت الشرطة إلى هوية الفاعلين، ليتم القبض عليهم، ليتضح أن الضحية يدرس مع شقيقة أحد المعتدين عليه، مما يرجح وجود علاقة بينهما، كما حجزت الضبطية الأسلحة البيضاء التي استعملت في الحادثة مع اعتراف المتهمين بالجرم، ليتم إنجاز ملف ضدهم قبل تحويلهم للعدالة.