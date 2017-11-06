4 أشخاص يسرقون 15 مليون من معاق بالبليدة

أوقفت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول بأولاد يعيش، أربعة أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص معاق أمام المسجد.

القضية جاءت بعد شكوى تقدم بها الضحية، وهو من ذوي الإحتياجات الخاصة بعد تعرضه للإعتداء من قبل أربعة أشخاص.

وأضاف الضحية في محضر التحقيق، أن المعتدين قاموا بسرقة مبلغ مالي قدره 150 ألأف دينار كانت بسيارة والده أمام المسجد.

وقد مكنت التحقيقات من تحديد هوية المشتكى منهم وإيقافهم مع تفتيش منزل أحدهم، عثر به على هاتف آخر مسروق.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 23 و25 سنة، وقد تم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة، وصدر في حقهم أمر إيداع.