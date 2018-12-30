4 أشخاص يقتلون صديقهم طعنا بخنجر أمام منزله بسبب ديون في ورڤلة !

الضحية دخل منزله مصابا ومضرجا بالدماء وفاجأ والدته بمشهد مخيف

اهتزت، ليلة الجمعة إلى السبت، مدينة ورڤلة على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر، كان أبطالها أربعة أصدقاء الضحية.

واستنادا للرواية المحلية المستقاة من قلب الحدث، فإن الجريمة دارت أطوارها أثناء سهرة جمعت الضحية بأصدقاء الحي والمقدر عددهم بنحو 5 أفراد كانوا يتبادلون أطراف الحديث، إلى أن تحولت إلى ملاسنات كلامية بين الفقيد وأفراد المجموعة.

تعود أسبابها -حسب ذات الراوية- إلى ديون عالقة بين الضحية والمجموعة التي اشتاطت غضبا نتيجة عدم استرداد الديون، ثم انطفأت شرارة الغضب وعادت المياه إلى مجاريها وفض الخلاف وراح كل واحد على حاله.

لكن سرعان ما عاود الجناة الاتصال بالضحية هاتفيا وطلبوا منه ملاقاتهم بجانب منزله العائلي الكائن في حي 24 فبراير حي «لاسيليس» سابقا، وهو الأمر الذي حدث.

حيث ما إن تقدم الضحية من رفاقه، حتى سارعوا إلى الانقضاض عليه وراحوا يطعنونه على مستوى الصدر وتركوه ينزف قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

ورغم الطعنات الغائرة التي تلقاها، غير أن الضحية تمكن من الوصول إلى منزله بعمارات الحي، ودخل على والدته في مشهد مأساوي، حيث لم تتمالك نفسها وراحت تصرخ إلى أن تدخل الجيران فورا وسارعوا بنقله نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى «محمد بوضياف» في ورڤلة.

غير أن القدير شاء أن يفارق الضحية الحياة لحظات بعد وصوله، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإحدى الطعنات الغادرة التي تعرض لها بواسطة خنجر بصدره.

في مقابل ذلك، فتحت مصالح الأمن تحقيقا موسعا حول ظروف وملابسات الجريمة، فيما لا يزال الجناة في حالة فرار.