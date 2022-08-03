4 أشقاء يذبحون ابن قريتهم بواسطة قارورة زجاجية في برج منايل

بعدما اكتشفوا علاقته بشقيقتهم

أفاد مصدر ل النهار أن وكيل جمهورية محكمة برج منايل بولاية بومرداس أصدر أمرا بإيداع 4 أشقاء. أعمارهم بين 25 و40 سنة الحبس المؤقت لتورطهم جميعا في قضية قتل عمدي مع سبق الإصرار و الترصد. ارتكبوها في حق ابن قريتهم حيث قاموا بذبحه بواسطة قارورة زجاجية محطمة بعد اكتشافهم علاقته مع شقيقتهم .

قضية الحال حسب مصدرنا تعود خلفياتها للأسبوع المنصرم حيث اكتشف أحد المتهمين وهو الأخ الأصغر وجود علاقة بين شقيقته صاحبة 20 سنة وأحد أبناء قريتهم بضواحي برج منايل. وقرر الانتقام منه حيث أخطر أشقاءه بالأمر. و ترصدوا لتحركات الضحية ثم استدرجوه لمنطقة مهجورة أين قاموا بضربه و تعذيبه وبعدها ذبحه بواسطة زجاج قارورة ثم تركوه غارقا في دماءه دون أدنى رحمة. لغاية أن اكتشف الجثة راع للغنم وذلك بعد يوم كامل من للحادثة حيث بلغ مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا على الفور. و استنادا لمعطيات ومعلومات متفرقة مع شهادات أهل القرية تم استغلال آخر اتصال هاتفي بالضحية وتم التوصل للمشتبه فيهم الأربعة. وبالتالي تم استجوابهم حيث اعترفوا بالأفعال المنسبوبة إليهم و أنهم نفذوا جريمتهم الشنعاء بتخطيط منهم جميعا. وكان ذلك بدافع الانتقام لشرفهم حيث أن المجني عليه استغلهم ولطخ شرفهم .