4 أشقاء يقتلون شابا ويصيبون آخر بعد شجار بين عائلتين في ثالث أيام العيد !

شرطة «عين الترك» في وهران أوقفت الجناة

أسفر شجار بين عائلتين، ليلة أول أمس في حدود الساعة الثانية صباحا، بحي بن سمير التابع لدوائر الناموس بعين الترك في وهران، عن جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في الثلاثينيات من العمر، فيما أصيب آخر بإصابات بالغة الخطورة نقل على إثرها إلى استعجالات مستشفى تامي مجبر، أين أدخل العناية المركزة.

وحسب مصادر محلية، فتعود أسباب الجريمة التي اهتزت لها بلدية عين الترك إلى مناوشات نشبت بين عائلتين تحولت إلى مشادات عنيفة استعملت فيها الأسلحة البيضاء.

أسفرت عن مقتل الضحية البالغ من العمر 32 سنة، إثر طعنة خنحر تلقاها، فيما تعرض آخر إلى إصابات بليغة استدعت إدخاله العناية المركزة.

فيما تمكنت عناصر من الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك بعد التدخل السريع من توقيف المتورطين في الجريمة في ظرف قياسي، ويتعلق الأمر بأربعة أشقاء تم تحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم، فيما لا تزال التحريات متواصلة.