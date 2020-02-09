4 أطفال يمثلون الجزائر في أشغال الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل

يشارك 4 أطفال جزائريين، في أشغال الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، ابتداء من اليوم الأحد، وإلى غاية 17 فيفري، تحت عنوان “حق الطفل في التعليم”.

ويعتبر البرلمان العربي للطفل إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية.

وتأسس في فيفري 2018، وتم اعتماد إمارة الشارقة، كمقر دائم له.

ويبلغ عدد أعضائه 88 طفلا وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، ينتخبون لمدة سنتين غير قابلتين للتجديد، ويعقد البرلمان دوراته مرتين سنويا.

بهذا الخصوص، شاركت الجزائر في الدورتين السابقتين المنعقدتين شهري أفريل و جويلية 2019، والتي خصصتا، تباعا، إلى عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان وتشييد مقره الدائم، إلى جانب انتخاب رئيس البرلمان العربي للطفل ونائبيه وتعيين اللجان.

ويمثل بلادنا في هذا البرلمان أربعة (04) أطفال، هم ربعي وسام من ولاية الجزائر، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تلميذة بمدرسة الأطفال المعاقين بصريا بالعاشور، الجزائر.

بوشامة سارة من ولاية باتنة، تلميذة بالمرحلة الثانوية، حاصلة على المرتبة الأولى وطنيا في امتحانات التعليم المتوسط.

سليمي سليمان، من ولاية الأغواط، تلميذ بالمرحلة المتوسطة وناشط بجمعية أصيل لحماية الطفولة ومرافقة الشباب بالأغواط.

ضيفي عبد الرؤوف من ولاية البويرة، تلميذ بالمرحلة الثانوية، منخرط في الكشافة الإسلامية الجزائرية وأحد الأطفال المشاركين في إعداد التقرير المتعلق بوضعية حقوق الطفل في الجزائر، المنجز بمبادرة من شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل.