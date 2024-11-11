4 أعاصير قوية تضرب الفلبين وإخلاء 2500 قرية

ضربت 3 أعاصير قوية الفلبين، في أقل من شهر، فيما يقترب إعصار رابع، من شمال البلاد.

وطالبت الحكومة الفلبينية سكان 2500 قرية بإخلاء منازلهم مع اقتراب الإعصار “توراجي” من شمال البلاد.

ويعيش نحو 700 ألف شخص في مراكز إيواء أو منازل أقاربهم بعدما دمرت الأعاصير “ترامي” و”كونغ-ري” و”وينشينغ” منازلهم.

وأفاد جونفيك ريمولا وزير الداخلية والحكومات المحلية بأن الأعاصير الثلاثة السابقة أودت بحياة 159 شخصا.

ومع اقتراب “توراجي” من اليابسة، صدرت أوامر بإخلاء 2500 قرية في مناطق إيلوكوس وكاغايان فالي وكورديليرا الشمالية.

وأضاف ريمولا أن التربة في تلك المناطق مشبعة جدا الآن وخطر الانهيارات الأرضية مرتفع للغاية.

مشيرا إلى أن الرحلات البحرية بالسفن توقفت وبدأ تفريغ المياه من السدود مسبقا لمنع الفيضانات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية الفلبينية، أنه ومن المتوقع أن يتسبب إعصار توراجي الذي يترافق مع رياح تبلغ سرعتها القصوى 110 كيلومترات في الساعة. بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عندما يضرب اليابسة فوق مقاطعتي أورورا وإيزابيلا الشماليتين”.

ويضرب حوالي 20 إعصارا وعاصفة قوية الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام.