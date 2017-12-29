 4 ألاف شرطي لتأمين إحتفالات ليلة رأس السنة بوهران 

وحسب بيان لمديرية الأمن بوهران، فقد تم توزيع الدوريات الراجلة والمتنقلة لمصالح الشرطة القضائية، الأمن العمومي، أمن الحواضر وأمن الدوائر عبر تراب الولاية.

لتسهيل الحركة المرورية باستغلال كافة التقنيات الحديثة لتفادي حوادث المرور، مع تفعيل الإجراءات الوقائية والتحسيسية.

إلى جانب تعزيز المراقبة المرورية بمحطات نقل المسافرين البرية، السكك الحديدية، الترامواي.

مع التركيز على النقاط التي تعرف كثافة في حركة المرور بوضع حواجز المراقبة الثابتة والمتحركة.