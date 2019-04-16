4 أميار من سطيف يقاطعون الإنتخابات  

أعلن 4 رؤساء مجالس شعبية بلدية تابعة لولاية سطيف، عن مقاطعتهم الرسمية للإنتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجرائها يوم 4 جويلية القادم.

المعنيون هم كل من مير بوعنداس، بوسلام، أيت تيزي، وآيت نوال مزادة، قرروا الإمتناع عن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

وكشف رئيس بلدية بوعنداس “منير إسعادي” على حسابه الرسمي، امتناعه عن المشاركة في هذه العملية.

حيث نشر رئيس البلدية منشورا عبر صفحته على الفايسبوك “أنا مع الشعب ولن أكون إلّا مع الشعب”.

ليسير على خطاه رئيس بلدية بوسلام “لحلالي بشير” الذي وجه بيان كتابي لوالي الولاية يعلن فيه عدم المشاركة في ذات العملية.

وأصدر رئيس بلدية أيت تيزي “علواش بلقاسم ” بيان عن حزبه “حركة مجتمع السلم” معلنا فيها المقاطعة الرسمية الإشراف على

المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية.

كما أعرب أيضا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية “آيت نوال مزادة” عن المقاطعة أيضا لهذه الإنتخابات.