4 أندية أوروبية تتهافت لخطف بولبينة

دخل هداف البطولة الجزائرية، ومهاجم أتليتيك بارادو، عادل بولبينة، دائرة اهتمامات أربعة أندية أوروبية، تخطط لضمّه في فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

ويقدم بولبينة، موسما استثناء رفقة “الباك” بعدما شارك في 16 مباراة. ساهم خلال بـ 15 هدفا، سجّل منها 12 وصنع 3 آخرين.

وكشف موقع “سبورت أف أر” الفرنسي، بأن لاعب بارادو، مطلوب بقوة في نادي ملعب بريست الفرنسي، الراغب في ضمه الصيف المقبل.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن بريست ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات بولبينة. الذي يحظى أيضا بمتابعة ثنائي الدوري الهولندي، أجاكس أمستردام وهيرينفين، إلى جانب سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

مشيرا إلى أن العملاق الهولندي أجاكس. هو الأكثر جدية في اهتمامه بهداف الدوري الجزائري. وقدم عرضا رسميا لضمّه إلا أن الصفقة لم تندجح.

وفي الأخير، أبرز الموقع الفرنسي. بأن نادي بريست، مطالب بتجهيز عرض لائق إن كان يرغب في التعاقد مع بولبينة، لاسيما وأن قيمة هذا الأخير، تفوق بقليل الـ 2 مليون أورو.