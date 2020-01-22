4 أندية جزائرية في ترتيب أحسن 400 نادي في العالم!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاریخ والاحصاء عن قائمة أفضل 400 نادي في العالم لسنة 2019، والذي شهد تواجد 4 أندية جزائرية.

وتصدر فريق ليفربول الإنجليزي قائمة أفضل الأندية العالمية لسنة 2019، حيث تصنيف الإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وغابت الأندية الجزائرية عن قائمة TOP 10 لأفضل الأندية في القارة الإفريقية، والتي تصدرها الترجي الرياضي التونسي متبوعا بالنجم الساحلي، والوداد البيضاوي في المركز الثالث.

فيما إحتل فريق شباب بلوزداد المرتبة الـ 287 برصيد 74.5 نقطة، يتبعه فريق إتحاد العاصمة في المرتبة الـ303 برصيد 73 نقطة، وشباب قسنطينة في المركز الـ321 بـ 70 نقطة، ونادي بارادو في المركز 331 برصيد .68.5 نقطة.