4 أندية فرنسية تريد بنزيمة الصيف القادم !

بات مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة محل إهتمام العديد من النوادي على راسها الفرنسية التي تريد الإستفادة من هداف “الملكي”.

خصوصا بعد توالي الأنباء التي أشارت إلى منح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الضوء الأخضر “كريم” للرحيل عن الفريق “المرينغي”.

ذكر موقع “إل آي 10 سبورت” الفرنسية، أن بنزيمة بات على رأسها إهتمامات 4 أندية في الدوري الفرنسي وهي، باريس سان جيرمان ومارسيليا وليون وموناكو.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع كريم بنزيمة لتعويض الرحيل المحتمل لإدينسون كافاني.

يذكر أن بنزيمة شارك مع ريال مدريد خلال هذا الموسم في 27 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أخرى.