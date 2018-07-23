4 إرهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست

سلم اليوم الإثنين4 إرهابيين انفسهم لدى سالسلطات العسكرية بتمنراست وإسترجاع 3 رشاشات من نوع كلاشينيكوف وبندقية من نوع ‘ فال ‘.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني فقد سلم اليوم 4 إرهابيين انفسم للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

واضاف البيان أنه يتعلق الامر بكل من :

“غدير أحمد يوسف”، المدعو”أبو معتصم بالله”، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2015.

“بلمسعود سليم بن عبد المالك “، المدعو”أبو مالك”، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2015.

“غدير مبروك”، المدعو”أبو فارس”، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2015.

“بوشول إسماعيل “، المدعو”أبو معاد”، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2016.

ترتفع حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم منذ بداية شهر جويلية الحالي إلى (17) إرهابيا بالإضافة إلى استرجاع (18) قطعة سلاح وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات