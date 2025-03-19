4 إرهابيين يسلّمون أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم 4 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 18 مارس 2025، في كامل التراب الوطني. فإن الإرهابيون الذين كانوا ينشطون بمنطقة الساحل كان بحوزتهم 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

فيما تم توقيف 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

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