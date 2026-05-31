4 إصابات إثر اصطدام بين سيارتين بالجلفة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة “ورو”، والذي خلف إصابة 4 أشخاص.

وأوضحت المصالح نفسها، أن إسعافات المركز المتقدم بحي البرج بالجلفة تدخلت صبيحة اليوم الأحد. لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين من نوع “تويوتا ياريس” و “داسيل لوغان”. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة “ورو”.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 46 سنة و 67 سنة، تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وإجلائهم إلى المستشفى.

