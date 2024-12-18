4 إصابات إثر حريق شقة في بجاية

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، إصابة 4 أشخاص إثر حريق شقة في الطابق الأول لبناية سكنية في ولاية بجاية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة، تدخلت على الساعة 12 سا 50 دقيقة، من أجل إخماد حريق شقة بالطابق الأول لبناية سكنية. متكونة من (طابق ارضي+04). بالمكان المسمى حي 140 مسكن سيدي علي البحر ببلدية و دائرة بجاية.

وخلف الحادث إصابة 4 أشخاص لهم ضيق في التنفس و في حالة صدمة تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى بجاية.

وأشار البيان ذاته، إلى أنه تم إخماد الحريق، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.