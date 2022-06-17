4 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا. فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265968 إصابة.

كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6875 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتم تماثل 4 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178459. فيما لا يتواجد أي مريض بمصلحة العناية المركزة.