4 إصابات فقط في 24 ساعة.. هل سيتم رفع الحجر الصحي عن العاصمة ؟

تشهد ولاية الجزائر العاصمة، انخفاضا محسوسا من حيث عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حيث سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 حالات فقط .

وبالعودة لأرقام وإحصائيات وزارة الصحة، فإن ولاية الجزائر العاصمة سجلت خلال شهر أكتوبر الجاري مابين 6 و7 إصابات يوميا بفيروس كورونا، في وقت كانت تسجل أزيد من 50 إصابة يوميا.

وفي السياق ذاته، سجلت ولاية الجزائر العاصمة بتاريخ الـ3 أكتوبر 7 حالات مؤكدة بكورونا، فيما سجلت بتواريخ ال7 و8 و 10 من نفس الشهر 6 إصابات فقط بكوفيد-19، وهاهي اليوم تسجل 4 إصابات فقط.

وعلى الرغم من احتلالها الصدارة من حيث إجمالي الإصابات بالولايات بـ 33169 حالة مؤكدة، إلا أن إنخفاض عدد الإصابات فيها يبقى مستمرا مقارنة بولايات أخرى.

وفي انتظار ما ستقرره الحكومة بهذا الشأن، يبقى الحجر الصحي في الجزائر العاصمة ساري المفعول بداية من الساعة ال23 ليلا، إلى غاية 5 صباحا.

وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر سجلت خلال 24 ساعة الماضية 98 إصابة جديدة، 2 وفيات، في الوقت الذي تماثل فيه 81 مريضا إلى الشفاء.

وفيما يلي عدد الإصابات بكورونا حسب الولايات خلال الـ 24 ساعة الماضية”:

الجزائر: 33169 إصابة (+4)

وهران: 20803 إصابة (+14)

البليدة: 11824 إصابة (+0)

باتنة: 10444 إصابة (+8)

قسنطينة: 10168 إصابة (+2)

سطيف: 9445 إصابة (+3)

تيزي وزو : 8601 إصابة (+0)

بجاية: 6955 إصابة (+0)

تبسة : 6087 إصابة (+6)

جيجل : 5644 إصابة (+16)

المسيلة : 5376 إصابة (+2)

البويرۃ : 5155 اصابة (+0)

ورقلة : 4852 إصابة (+3)

بومرداس : 4647 إصابة (+5)

مستغانم : 4310 اصابة (+8)

تلمسان : 4212 إصابة (+0)

سيدي بلعباس : 4112 إصابة (+4)

بسكرة : 3439 إصابة (+0)

تيبازة : 3278 إصابة (+0)

أم البواقي : 2891 إصابة (+4)

الوادي : 2879 إصابة (+4)

عنابة : 2708 إصابة (+5)

عين تموشنت : 2506 إصابة (+0)

الأغواط : 2493 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1951 إصابة (+0)

قالمة : 1895 إصابة (+0)

المدية : 1868 اصابة (+4)

غليزان : 1843 إصابة (+1)

سكيكدة : 1833 إصابة (+2)

تيارت : 1667 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1536 إصابة ( +0)

أدرار : 1366 إصابة (+1)

ميلة : 1276 إصابة (+1)

الطارف : 1267 إصابة (+1)

الشلف : 1266 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1081 إصابة (+0)

بشار : 884 إصابة (+0)

النعامة : 800 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 724 إصابة (+0)

غرداية : 667 إصابة (+0)

البيض : 662 إصابة (+0)

سعيدة : 495 إصابة (+0)

تندوف : 438 إصابة (+0)

تمنراست : 264 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)