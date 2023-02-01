4 ضحايا إثر انفجار غاز البوتان في بومرداس

سجلت، مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، 4 ضحايا إثر انفجار غاز البوتان، في ولاية بومرداس. وحسب بيان الحماية، فإن الانفجار وقع بمنزل أرضي على مستوى حي أولاد العربي بلدية ودائرة خميس الخشنة.

كما أشار البيان ذاته، إلى أن الحادث أسفر عن 4 مصابين، تم نقلهم إلى عيادة متعددة الخدمات خميس الخشنة.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية، إن غاز أحادي أكسيد الكربون. تسبب في وفاة 56 شخصا خلال شهر جانفي المنصرم.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل 56 حالة وفاة و 737 حالة تم انقاذها منذ بداية جانفي بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه والمدافئ وذلك لانعدام التهوية والتوصيل غير الصحيح لأنابيب الغاز.

وكانت آخر حصيلة خلال الشهر وفاة إمراة بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموضوع داخل الحمام بولاية المدية.

وكشف الناطق الرسمي باسم سونلغاز خليل هدنة، عن اقتناء 22 مليون جهاز كشف الغاز السام “أحادي أكسيد الكربون”، قريبا.

كما أوضح هدنة، في فوروم الإذاعة، أن سونلغاز ستطلق قريبا مناقصة دولية ووطنية لاقتناء هذه الأجهزة. والتي ستكون ذات جودة عالية وبمعابير دولية ونسبة الضمان فيها ستتجاوز العامين.

وقال خليل هدنة، لإذاعة سطيف، أن مجمع سونلغاز، سيقوم بتوزيع كاشفات الغاز المسموم على جميع الزبائن، المقدرين، بأزيد من 7 ملايين مستفيد مجانا. وبامكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة . كما أشار المتحدث، إلى أن بعد عملية اقتناء الكاشفات سيتم وضع الآليات العملية لتوزيع هذه الأجهزة. وهذا بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل معنا .