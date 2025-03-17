4 ارهابيين يسلمون أنفسهم ببرج باجي مختار

سلم 4 ارهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان نفسه، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم 04 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر يتعلق بالإرهابي ” إيدابير إيغلس ” المكنى أبو مريم الذي سلم نفسه وبحوزته مسدس رشاش. من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. والإرهابي ” بربوشي سيدي” المكنى طارق، الذي سلم نفسه وبحوزته مسدس رشاش. من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب البيان نفسه.

بالإضافة إلى الإرهابي ” مخطاري أبو بكرين ” المكنى المثنى الذي سلم نفسه وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. والإرهابي ” العمراني عبد الله ” المكنى أبو موسى الذي سلم نفسه وبحوزته مسدس رشاش. من نوع كلاشنيكوف و كمية من الذخيرة، وفق ذات البيان.

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