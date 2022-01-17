4 اشخاص من بينهم امرأة يختطفون قاصر ويغتصبونها بعد تحذيرها بتيبازة

تمكنت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص، عن تهم احتجاز قاصر وممارسة الفعل المخل بالحياء بالعنف، وابعاد قاصر، تسليم مؤثرات عقلية لقاصر وتوفير محل لممارسة الفسق.

وحسب ذات المصدر تعود حيثيات القضية إلى تقدم والد الضحية إلى فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بعين تقورايت ليبلغ عن اختفائها من المنزل العائلي ببلدية فوكة. أين تم نشر الأبحاث والقيام بدوريات بحث عن المعنية، وفور إيجادها تم التكفل النفسي بها بعد التأكد من تعرضها للفعل المخل بالحياء بالعنف. ليتم وضع خطة محكمة وتفعيل عنصر الاستعلام، واستغلال الرقم الهاتفي للضحية، ليتم التعرف والتوصل إلى الفاعلين وتوقيفهم، ويتعلق الأمر بثلاثة شبان، اثنين منهم قاما بالفعل المخل بالحياء عليها بالعنف والثالث قام بتوفير محل لهما لممارسة الفسق، بالإضافة إلى امرأة قامت بإيواء الضحية وتسليمها مؤثرات عقلية.

10 ضحايا إثر سقوط “ساس” مسجد في تيبازة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، 10 ضحايا إثر سقوط سقف من الخرسانة المسلحة في طور الانجاز. كما يتعلق الامر بمسجد على مستوى المكان المسمى دوار بن عودة في ولاية تيبازة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، أن الأخيرة “تدخلت اليوم على ساعة 12سا و09 دقائق من حادث”. كما تابع البيان “ممثلة في كل من المركز المتقدم للحماية المدنية شنوة مدعم بالوحدة الرئيسية و المراكز المتقدمة لكل من تيبازة – واد البلاع”.

في حين، خلف الحادث عشر ضحايا لهم إصابات مختلفة ، أسعفوا ونقلوا إلى مستشفى تيبازة .

الدرك يوقف 5 أشخاص مشتبه بقتلهم عجوزا بمنزلها في بواسماعيل

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيبازة، من توقيف 5 أشخاص مشتبه قيامهم بقتل إمرأة عجوز داخل منزلها في بواسماعيل.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحية تبلغ من العمر 80 سنة وكانت تقيم بمفردها في منزلها العائلي. كما أن الجريمة حدثت قبل أيام عندما إقتحم مجهولون منزل الضحية وقتلوها ثم استولوا على مسروقات.

كما أضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر أن المشتبه بهم الخمسة تم تقديمهم للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة. أين تم إيداع متهمين إثنين الحبس المؤقت ووضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية. حيث وجهت للمتهمين الخمسة تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

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