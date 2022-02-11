4 بطاقات حمراء في ليلة مُشاركة سليماني الثانية بقميص سبورتينغ

بصم سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، على مشاركته الثانية بقميص فريقه الجديد القديم سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

سليماني دخل بديلا في الدقيقة ال66 مكان زميله باولينهو بمناسبة لقاء سبورتينغ لشبونة أمام بورتو.

اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة بمناسبة الجولة 22 من الدوري البرتغالي.

ولم يترك السوبر سليم بصمته في اللقاء الذي شهد طرد 4 لاعبين بالبطاقة الحمراء من بينهم 3 لاعبين من سبورتينغ وبيبي من بورتو.