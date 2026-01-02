إعــــلانات
4 جرحى إثر اصطدام بين سيارتين في الجلفة

بقلم أمينة داودي
4 جرحى إثر اصطدام بين سيارتين في الجلفة
أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة اليوم الجمعة إثر حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين بولاية الجلفة.

وتدخلت اسعافات المركز المتقدم سارية بودخيل ، مدعم باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة اليوم في حدود الساعة 12:02سا. لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مابين سيارتين من نوع “رونو R12” و “بيجو 406”. على مستوى الطريق الولائي رقم 108 بالقرب من مصنع الآجر “عويسات الزاوي” باتجاه فيض البطمة.

خلف الحادث إصابة 4 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 17 سنة و 45 سنة، تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم وإجلائهم إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.

