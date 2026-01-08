4 جرحى إثر انفجار مدفأة داخل منزل بسطيف

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة صبيحة اليوم الخميس، إثر انفجار مدفأة داخل منزل ببلدية اولاد صابر ولاية سطيف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06سا 45د من أجل حادث إنفجار المدفأة داخل بهو المنزل بالطابق الأرضي لعمارة سكنية. تتكون من (ط،أ + 08) ،بالمكان المسمى حي 1500 مسكن، بلدية أولاد صابر، دائرة قجال.

الحادث أسفر عن إصابة إمرأة تبلغ من العمر 50 سنة لها حروق من الدرجة الثانية. و 03 أطفال في حالة صدمة تم إسعافهم.

