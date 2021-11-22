4 جرحى اثر انفجار قارورة غاز بمنزل ببلدية بن شيكاو في المدية

خلف انفجار قارورة غاز في منزل، اليوم الإثنين، 4 جرحى بالمكان المسمى أولاد عمران بلدية بن شكاو بالمدية.

كما تدخلت الحماية المدنية لبلدية بن شكاو حوالي الساعة 20.30، اثر تسرب غاز بوتان من قارورة غاز وانفجاره.

وذلك داخل منزل بناء أرضي مكون من غرفتين بالمكان المسمى أولاد عمران بلدية بن شكاو دائرة وزرة.

وخلفت هذه الحادثة حصيلة أولية 4 ضحايا (3 ذكور وأنثى)، لديهم حروق وجروح وكسور متفاوتة الخطورة.

بالإضافة الى خسائر مادية، فيما تم تحويل الضحايا إلى مستشفى محمد بوضياف المدية.