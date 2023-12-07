4 جرحى بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية بروكسل

قالت الشرطة البلجيكية، إن أربعة أشخاص أصيبوا، أحدهم في حالة خطيرة، خلال إطلاق نار وقع في شارع تجاري رئيسي بالعاصمة بروكسل، في حين لم يتم القبض على أي فرد حتى الآن.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة إيلسي فان دي كيري، أن مرتكبي إطلاق النار لاذوا بالفرار قبل وصول الشرطة في حوالي الساعة 19:30 مساء. وشددت على أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي دليل يمكن أن يوحي بأن هذا عمل إرهابي.

وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل أنه وفقا للعناصر الأولى من التحقيق، قد تكون الواقعة تصفية حسابات. وأضافت الشرطة أنه بالنسبة لأحد المصابين الأربعة، فإن حالته في خطر .

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أنه “تم إطلاق النار في شارع تواسون دور، وهو شارع تسوق مزدحم بشكل عام. بالقرب من مركز تسوق يضم العديد من العلامات التجارية الكبرى. فيما تم إخلاء مركز التسوق، ونصب طوق أمني كما تم قطع حركة المرور بشكل جزئي على الشارع الرئيسي”.

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