4 جرحى بعد اصطدام قطار لنقل البضائع بسيارة سياحية في سطيف

أصيب 4 أشخاص بجروح، مساء اليوم، اثر حادث مرور على مستوى منطقة فيض غريب بالعلمة .

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة مع غروب اليوم، على الساعة 20و10د لحادث اصطدام قطار بسيارة سياحية (كيا بيكانتو كان على متنها 4 شباب 17-20سنة) حيث خلف إصابة ركاب السيارة الأربعة بأضرار طفيفة.

وسجل هذا الحادث في ممر غير محروس بالنقطة الكيلومترية رقم 343 بنواحي فيض غريب بلدية العلمة.

وكان القطار يجر 20 عربة صهريج وقود فارغة، وكان باتجاه قسنطينةـ حيث تم إسعاف وإجلاء المصابين إلى مستشفى العلمة.