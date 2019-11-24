4 جرحى بعد حادث دهس بسيارة أمام موقف حافلات النقل الجامعي في بجاية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، بجروح على مستوى منطقة القطب الجامعي أبوداو ببجاية، إثر حادث دهس بسيارة.

وحسب مصادر محلية تحدث لـ”النهار أونلاين”، فإن الحادث وقع عندما داهمت سيارة، يبدو أن سائقها فقد التحكم فيها، الموقع.

وأوضحت المصادر أن السيارة وهي من نوع “فولكسفاغن بولو” بيضاء اللون، كانت تقودها فتاة، دهست أربعة أشخاص.

وتبين فيما بعد أن الفتاة وهي طالبة جامعية، ليست صاحبة السيارة، وإنما تعود ملكيتها لمرافقها، الذي كان يجلس إلى جانبها.

وفيما جرى نقل المصابين على عجالة إلى المستشفى، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث.