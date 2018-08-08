4 جرحى بعد حرب شوارع بالأسلحة البيضاء في بوفاريك

مصالح الأمن تمكنت من توقيف 4 أشخاص

أدى وقوع حرب شوارع بالأسلحة البيضاء بين مجموعات منحرفين، أمس، بوسط مدينة بوفاريك الواقعة شمال إقليم ولاية البليدة، إلى سقوط 4 جرحى وإحداث حالة من الرعب والخوف لدى سكان المنطقة، خاصة مع استعمال الألعاب النارية التي كانت تتطاير في كل اتجاه.

وحسب شهود عيان تحدثوا إلى «النهار»، فإن مجريات ما وقع كانت بعد أن هاجم حوالي 20 شابا من منطقة شابير مدججين بالأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر وقارورات المسيلة للدموع وألعاب نارية خطيرة منطقة أخرى من أجل الانتقام.

وقد تحولت منطقة وسط مدينة بوفاريك إلى ساحة حرب ومعارك كر وفر أدت إلى سقوط جرحى وسط حالة من الرعب عاشها سكان المنطقة، خاصة مع استعمال الألعاب النارية التي كانت تتطاير باتجاه شرفات العمارات.

وعلى إثرها تدخلت مصالح أمن بوفاريك وشنت عمليات مطاردة للجناة قبل توقيف 4 من مثيري الشغب، كما تم تمشيط المنطقة وبسط كامل السيطرة عليها وعودة الهدوء.

للإشارة، فإن الحادث يعتبر الثاني في ظرف أسبوع بالبليدة، بعد حادث حي دريوش ببلدية بوعرفة، مثلما أشارت إليه «النهار» في عدد سابق.