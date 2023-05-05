4 جرحى في إصطدام بين سيارتين وحافلة لنقل المسافرين بعين تقورايت في تيبازة

أصيب 4 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى الطريق السريع الرابط بين ولايتي الجزائر وتيبازة.

وحسب صفحة “طريقي” الحادث وقع على مستوى جسر الحطاطبة بلدية عين تقورايت إتجاه تيبازة وتمثل في إصطدام بين سيارتين “كليو وإيبيزا” وحافلة لنقل المسافرين “كوستر”.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وعلى إثر ذلك تنقل أفراد السرية الاقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بتيبازة لعين المكان من أجل القيام بالاجراءات اللازمة مع تسهيل حركة المرور.