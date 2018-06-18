4 جرحى في إطلاق نار في مالمو بالسويد 

أًصيب 4 أشخاص بجروح احدهم إصابته بالغة إثر عملية إطلاق نارمن طرف مجهولين مساء اليوم الإثنين في مالمو جنوبي السويد.

وحسب الشرطة المحلية فإن مسلحين يستقلون دراجات نارية قاموا بإطلاق نار أين أصابوا 4 أشخاص أحدهم إصابته خطيرة، بأحد شوارع حي فوسي.

واضافت أن ثلاثة جرحى تمنكوا من الذهاب إلى المستشفى بانفسهم في حين تم إجلاء آخر إصابته بالغة.

كما قامت مصالح الأمن بيطويق المكان من أجل إسعاف الجرحى ونقلهم للمستشفى

وافادت صحيفة سيدسفينسكان عن شهود عيان أن السكان قاموا بنقل الجرحى بسيارتهم.

واوضحت الشرطة السويدية في بيان لها أن المهاجمين تمكنوا من الفرار على دراجة نارية، حيث تم فتح تحقيق