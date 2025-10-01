4 جرحى في انحراف حافلة بالمسيلة

أفادت مصالح الحماية المدنية، بتسجيل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 46 مخرج الهامل اتجاه الجلفة، ببلدية جبل امساعد ولاية المسيلة، والذي أسفر عن تسجيل 4 جرحى في حصيلة أولية للحادث.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 04سا50د لأجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين. تشغل خط بشار سوق أهراس، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 مخرج الهامل اتجاه الجلفة، ببلدية ودائرة جبل امساعد.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة أربعة أشخاص لهم جروح و آلام خفيفة، تتراوح أعمارهم بين 20 و 65 سنة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .

