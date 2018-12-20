4 جرحى في انحراف سيارة بميلة

ما استدعى تدخل الحماية المدنية وسكان المنطقة بعين المكان.
بلغت عائلة مرجي ببرج بوعريريج عن فقدان إبنها "إسلام مرجي" ، والذي خرج اليوم من المنزل بحدود الساعة 13:00 زوالا ببلدية بليمور جنوب شرق عاصمة…
تمكن عناصر الدرك الوطني، ببرج بوعريريج، من حجز 245 كلغ من الكوابل النحاسية، وتوقيف شخصين حسبما أفاده اليوم الخميس، لذات المصالح.
وأوضح نفس المصدر، بأنه على…
من المنتظر أن تشرع مصالح ولاية وهران، يوم الأحد القادم، في توزيع 1600 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، لفائدة سكان الحي الفوضوي "ببئر الجير".
الحصة السكنية…
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