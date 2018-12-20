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4 جرحى في انحراف سيارة بميلة

أخبار الجزائر
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4 جرحى في انحراف سيارة بميلة
بقلم عبد الرزاق.أ

أصيب 4 أشخاص اليوم الخميس، إثر انحراف سيارة مركبة سياحية على مستوى الطريق الرابط بين عزابة وميلة.

ما استدعى تدخل الحماية المدنية وسكان المنطقة بعين المكان.


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