4 جرحى في انفجار شقة بشارع طنجة بالجزائر الوسطى

خلّف انفجار داخل شقة في الطابق الأول بعمارة تقع بشارع طنجة ببلدية الجزائر الوسطى صبيحة اليوم الأربعاء، 4 إصابات متفاوتة الخطورة.

حسبما أكّده المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد، أنّه في الساعة 11سا و 22 دقيقة, وقع انفجار داخل شقة في الطابق الأول.

بعمارة من 8 طوابق تقع في 1 شارع أحمد بن حمدي “شارع طنجة” التابع لبلدية الجزائر الوسطى.

تسبب في جروح متفاوتة الخطورة لأربعة أشخاص منهم رجل (43 سنة) و امرأة (74 سنة) أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية.

على مستوى الأرجل و اليدين نقلا إلى مستشفى الدويرة.

فيما تم نقل الاثنين الآخرين وهما رجل يبلغ من العمر 32 سنة و امرأة 33سنة، إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا.

بعد تعرضهما لإصابات على مستوى الرأس و الأطراف.

و أشار المصدر أن الشقة التي تعرضت للانفجار تبلغ مساحتها 20 متر مربع,

و أنه لم “تحدد بعد أسباب الانفجار” و قد لاحظت مصالح الحماية المدنية لدى تدخلها “وجود ركام من الخردوات” بساحة المنزل.

و كان من بينها قارورة غاز قديمة “يرجح” أن تكون سببا في الانفجار