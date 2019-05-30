4 جرحى في حادثي مرور بتبسة

سجلت ولاية تبسة اليوم الأربعاء حادثي مرور منفصلين، أدى إلى إصابة أربعة اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث الأول وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى البراكة بالماء الابيض.

الحادث نجم في اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية، اسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح والام.

أعمارهم تترواح مابين 46 و62 سنة، تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما سجل مدخل بلدية العوينات، حادث مرور تمثل في انقلاب سيارة سياحية، تسبب في إصابة شخص “السائق” بجروح طفيفة.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية له في عين المكان، يضيف البيان.