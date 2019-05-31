سجلت ولاية تبسة، مساء اليوم الجمعة، حادثي مرور منفصلين أودى لإصابة أربعة أشخاص، حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

ووفقا لذات البيان، فإن الحادث الأول وقع على مستوى المكان المسمى حي المطار بئر العاتر، نجم عن انقلاب دراجة.

ما أسفر الحادث عن إصابة شاب والبالغ من العمر حوالي 15 سنة، تم إسعافه وتحويله إلى المصلحة الاستشفائية بئر العاتر.

وفي ذات السياق، وقع حادث مرور ثاني على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى عين الفضة.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين إحداهما نفعية أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص أعمارهم 22و32 سنة.

وقد تم إسعافهم وتحويلهم الى المصلحة الاستشفائية بالجرف تبسة، يضيف ذات المصدر.