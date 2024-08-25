4 جرحى في حادث مرور بالمسيلة

أصيب 4 أشخاص بجروح مختلفة، مساء اليوم الأحد، في حادث مرور بولاية المسيلة.

وحسب بيان قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”، فإن الحادث وقع بالطريق البلدي رقم 01 الرابط بين سيدي عيسى وبوتي سايح.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص، حيث تم إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما يوجد أفراد الفرقة الاقليمية لأمن الطرقات بسيدي عيسى بعين المكان للقيام بالإجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور.