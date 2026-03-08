4 جرحى في حادث مرور بتامنغست

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية تامنغست، اليوم الأحد، حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ، ببلدية ودائرة تامنغست، حيث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 11سا04د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ، ببلدية ودائرة تامنغست.

مشيرة أن الحادث خلف 04 مصابين لهم جروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 20 و54 سنة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

