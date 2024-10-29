 4 جرحى في حادث مرور بتبسة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، جراء حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالمكان المسمى فج القعقاع ، ببلدية و دائرة بئر مقدم ولاية تبسة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنهاتدخلت على الساعة 05سا 05د من أجل حادث انحراف و انقلاب حافلة. بالطريق الوطني رقم 83 بالمكان المسمى فج القعقاع ، ببلدية و دائرة بئر مقدم.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 04 أشخاص لهم جروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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